Black Friday PC Garage - telefoane bune cu pret excelent

- Indiferent cat de performant este un desktop PC, acesta nu valoreaza nimic fara un monitor de calitate. De aceea este foarte important sa ai un monitor care sa fie bun pentru gaming, daca asta preferi, sau sa fie un monitor care reda cele mai corecte...

- PC Garage BLACK FRIDAY 2019. Din punct de vedere al vanzarilor, PC Garage țintește mai sus decat anul trecut, estimand incasari in valoare de peste 45 milioane Lei, adica in creștere cu peste 20%. Conform reprezentanților companiei, atingerea unei astfel de performanțe va fi posibila prin vanzarea…

- O scena care vorbește de la sine despre lipsa de solidaritate in trafic a avut loc sambata dupa-amiaza, pe DN 17, in Pasul Mestecaniș. In jurul orei 15.50, o tanara de 22 de ani din județul Vaslui a sunat disperata la 112, cerand ajutorul pompierilor, dupa ce autoturismul Mercedes Benz pe care il ...

- Black Friday 2019 are loc in luna noiembrie in Romania, cu doua saptamani mai devreme decat in Statele Unite ale Americii, unde reducerile incep imediat dupa Ziua Recunoștinței. Afla cand e Black Friday 2019 in Romania. Black Friday 2019 sau „Vinerea Neagra” deschide sezonul cumparaturilor de Craciun…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi pe Twitter ca s-a ajuns la un "nou acord excelent" de Brexit, relateaza AFP si Reuters. La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis pe Twitter ca s-a ajuns la un acord. Lira sterlina a crescut…

- Doua persoane au fost retinute in urma urma efectuarii a 12 perchezitii domiciliare la traficanti de droguri din Satu Mare si Carei, fiind ridicate bijuterii, bani si telefoane mobile, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, intr-un comunicat de presa transmis marti, potrivit…

- Retailerul online eMAG a stabilt data Black Friday din acest an, ziua vanzarilor cu reduceri fiind 15 noiembrie, a anuntat Iulian Stanciu, CEO-ul companiei. „Va fi o singura zi, in weekendul liber intre cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale", a precizat Stanciu. eMAG a avut vanzari, anul trecut,…

- Opt tari membre UE (n.a printre care si Romania) nu permit in prezent apelarea numarului unic de urgenta 112 de pe telefoane fara SIM, iar decizia recenta a Curtii de Justitie a UE nu le impune acestora sa implementeze aceasta facilitate, a anuntat...