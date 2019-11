Black Friday PC Garage - monitoare ieftine pentru PC-ul tau

Stiri pe aceeasi tema

- PC Garage nu mai este doar un magazin care vinde doar componente PC si calculatoare, ci si telefoane, electrocasnice, jocuri si licente software. Anul acesta, de Black Friday 2019, PC Garage taie preturile la mai multe telefoane foarte bune.

- Cele mai ieftine vacante din intregul an pot fi cumparate in intervalul 14-18 noiembrie, cu reduceri de peste 50%, pentru ca se suprapun ofertele de Black Friday cu cele Early Booking, la care se adauga campaniile de discounturi la cazari si excursii optionale, create special pentru Targul de Turism…

- Romania este una dintre țarile care s-a aliniat cu succes la tot ce inseamna Black Friday, un fenomen american care s-a extins extrem de repede in randul retailerilor și al cumparatorilor. Indiferent daca aleg sa mearga in magazinele fizice sau sa cumpere online, din confortul propriului camin, romanii…

- PC Garage BLACK FRIDAY 2019. Din punct de vedere al vanzarilor, PC Garage țintește mai sus decat anul trecut, estimand incasari in valoare de peste 45 milioane Lei, adica in creștere cu peste 20%. Conform reprezentanților companiei, atingerea unei astfel de performanțe va fi posibila prin vanzarea…

- Campaniile de reduceri pot fi periculoase din punct de vedere al atacurilor cibernetice, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, in conditiile in care numai anul trecut, de "Black Friday", numarul de atacuri de tip ransomware a crescut cu 28 de ori fata de perioada similara din…

- De ce sa alegem piatra? Piatra naturala este considerata o solutie moderna si de calitate in ceea ce priveste amenajarile interioare, este acel produs care te convinge in timp ca a meritat investitia. Piatra naturala este si un bun conductor termic, asa ca alocarea sumei mai mari pentru amenajare…

- Black Friday 2019 are loc in luna noiembrie in Romania, cu doua saptamani mai devreme decat in Statele Unite ale Americii, unde reducerile incep imediat dupa Ziua Recunoștinței. Afla cand e Black Friday 2019 in Romania. Black Friday 2019 sau „Vinerea Neagra” deschide sezonul cumparaturilor de Craciun…

- Un monitor mai bun ar trebui sa te țina o perioada destul de îndelungata, câțiva ani - poate chiar un deceniu. Poate fi un upgrade vizibil, cu multe beneficii și poate îmbunatați tot ceea ce faci sau lucrezi pe calculator. Dar, cele mai bune monitoare nu sunt ieftine, mai ales daca…