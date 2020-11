Stiri pe aceeasi tema

- A inceput Black Friday, cel mai așteptat eveniment al anului pe Vivre.ro. De astazi și pana pe 15 noiembrie te poți bucura de zeci de mii de produse reduse cu pana la 90%.Sa cumperi de pe Vivre.ro de Black Friday inseamna o dubla bucurie. Ai parte de produsele mult dorite la prețuri speciale și dai…

- Pentru fanii seriei Star Wars, magazinul online Ropunct.ro ofera produse cu licenta la cele mai avantajoase preturi. Toate aceste produse provin de la cei mai importanti producatori din UK. Materialele din care sunt obtinute aceste produse sunt de cea mai buna calitate, iar modul in care sunt produse…

- Pentru fanii seriei Star Wars, magazinul online Ropunct.ro ofera produse cu licenta la cele mai avantajoase preturi. Toate aceste produse provin de la cei mai importanti producatori din UK. Materialele din care sunt obtinute aceste produse sunt de cea mai buna calitate, iar modul in care sunt produse…

- Deficitul de vitamine și minerale din dieta moderna ne slabește sistemul imunitar și ne predispune la afecțiuni, pe termen lung. In aceste condiții, devine necesar sa ne intoarcem la esența, la alimentele BIO consumate de bunicii noștri, cu mult inainte ca ele sa fie etichetate astfel. De la aceasta…

- Marea DESCHIDERE KIK Turda! Kik anunța deschiderea primului magazin in municipiul Turda pentru data de 14 octombrie 2020(miercuri) la ora 09:00. Cu ocazia deschiderii noului magazin, KiK ofera o

- Lidl lanseaza aplicația mobila Lidl Plus, care include un card digital de fidelitate și mai multe opțiuni pentru clienți: oferte speciale și promoții saptamanale pentru produse. Ce este Lidl Plus?

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat a daca Guvernul nu ia masuri urgente pentru agricultori, Romania vva ajunge sa cumpere produse la supra preț produse agricole din alte țari.Citește și: Raed Arafat trece la AMENINȚAREA elevilor: 'Nu vrei sa porți masca? Ieși afara! E clar…

- Targul de Purici a devenit deja o tradiție și un eveniment așteptat cu interes in Bistrița, in fiecare toamna. Nici in acest an nu putea sa lipseasca. Iar condițiile speciale impuse de pandemia noului coronavirus nu vor umbri, cu siguranța, implicarea și bucuria voluntarilor de a da o mana de ajutor.…