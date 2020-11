Stiri pe aceeasi tema

- Cititori din intreaga țara, v-ați pregatit pentru Black Friday? LIBREX are o veste buna pentru voi! 13 noiembrie este ziua oficiala de Black Friday, ziua cu cele mai mari reduceri din an! O singura zi in care va puteți achiziționa cele mai noi titluri la prețuri speciale, cu reduceri de pana la 95%…

- Se apropie perioada reducerilor de Black Friday, iar platforma de fashion online Fashion Days pregatește o „ediție de bun simț”. Black Friday la Fashion Days va incepe miercuri, 11 noiembrie, dis-de-dimineața, cu reduceri consistente la peste 85% dintre produsele peste 150 de lei. „Daca anul trecut…

- Librex, unul dintre principalii jucatori din piața locala de carte, cu creșteri duble ale afacerii de la an la an și cu o tradiție de zece ani in domeniu, anunța afaceri de 472.000 euro in trimestrul trei, cu 340% mai mari decat in perioada similara a anului trecut. De asemenea, Librex va organiza Black…

- FAN Courier se așteapta la o creștere cu 30% a volumelor transportate de Black Friday. Compania a investit 15 mil. euro in echipamente de livrare și a facut angajari suplimentare FAN Courier, liderul pieței locale de curierat din Romania, se așteapta ca ediția din acest an a Black Friday sa genereze…

- Huawei a contribuit cu 16,4 miliarde euro la PIB-ul Europei și a sustinut 224.300 de locuri de munca in 2019, se arata intr-un raport Oxford Economics publicat astazi, intitulat Impactul economic al Huawei. Compania a generat in același timp venituri fiscale in valoare de 6,6 miliarde de euro pentru…

- MOL Romania a investit 200 milioane dolari in ultimii 25 de ani, de la intrarea pe piata locala. Investițiile au mers catre in extinderea organica si modernizarea retelei de retail, iar suplimentar a achizitionat doi jucatori importanti, Shell (2004) si Eni/Agip (2014). Compania are, in prezent, o retea…

- Potrivit datelor Institului Național de Statistica (INS), cele mai mari creșteri in primele șase luni ale anului au fost inregistrate la lucrarile de constructii noi, cu 7% fața de aceeași perioada a anului trecut, și la utilaje (inclusiv mijloace de transport), cu 2,3%. Investitiile nete realizate…

- Librex este unul dintre principalii jucatori de pe piața locala de carte, cu creșteri duble ale afacerii de la an la an și cu o tradiție de zece ani in domeniu. Din martie 2020, de la inceputul pandemiei, Librex a devenit singurul jucator din piața care ofera transport gratuit pentru orice comanda,…