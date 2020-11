Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de Black Friday 2020 organizata de eMAG vineri, 13 noiembrie, a batut toate recordurile istorice și a evidențiat schimbarile comportamentului clienților. eMAG a înregistrat, într-o singura zi, 12,4 milioane de vizite, cu 1,6 milioane peste 2019, și produse comandate în valoare…

- Dupa primele trei ore de la startul campaniei, clienții au cumparat deja peste 312 milioane lei, in creștere fața de anii anterior. Peste 150.000 de produse au fost vandute de sellerii din Marketplace, in creștere cu 20% comparativ cu anul anterior. Clienții pun in coș, in medie, doua produse, din care…

- Dupa primele trei ore de la startul campaniei, clienții eMAG au cumparat deja peste 312 milioane lei, in creștere fața de anii anterior. Peste 150.000 de produse au fost vandute de sellerii din Marketplace, in creștere cu 20% comparativ cu anul anterior. Clienții pun in coș, in medie, doua produse,…

- BLACK FRIDAY 2020. eMAG estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday 2020 clienții vor face comenzi totale in valoare de 585 de milioane de lei, cu 17% mai mult decat anul trecut. "Anul acesta oamenii vor sa investeasca mai mult in confort și tehnologie, in contextul generat de…

- A 10-a ediție Black Friday la eMAG vine cu mai multe premiere pentru clienți: pe 13 noiembrie, peste 4 milioane de produse vor avea reduceri totale de 300 de milioane de lei, oferite de catre eMAG și de sellerii din Marketplace. Magazinul estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday 2020…

- A 10-a ediție Black Friday la eMAG vine cu numeroase premiere pentru clienți: pe 13 noiembrie, peste 4 milioane de produse vor avea reduceri totale de 300 de milioane de lei, oferite de catre eMAG și de sellerii din Marketplace. eMAG estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday clienții…

- Tradus.com , platforma globala online pentru vehicule comerciale rulate, beneficiaza de tendința puternica de creștere a mediului online și raporteaza aproape de doua ori mai mulți vizitatori din Romania, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Aproximativ 720.000 de vizitatori unici din…

- 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din Romania, anunța afaceri cu 37,5% mai mari in S1, pana la 9 mil. lei Compania romaneasca de tehnologie 2Performant, liderul pieței de marketing afiliat din Romania, raporteaza o creștere a cifrei de afaceri in primul semestru al anului 2020 in creștere…