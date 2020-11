Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, urmeaza sa aiba loc cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului, Black Friday 2020, insa anul asta va fi cu totul diferit comparativ cu anii precedenți din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit specialiștilor, Covid-19 a schimbat radical obiceiurile de consum ale romanilor, in…

- Magazinele online se așteapta la o creștere a vanzarilor intre 20 și 80% de Black Friday, in funcție de domeniu. Ce-și vor cumpara romanii in ”vinerea neagra” Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO) estimeaza ca editia din acest an a Black Friday va inregistra o crestere medie a vanzarilor…

- La ora la care scriu acest articol citesc un studiu care arata ca numarul romanilor care au folosit cardul pentru plați online a crescut cu 14% in 2020, comparativ cu anul 2019. Pandemia de coronavirus ne-a schimbat multora obiceiurile, iar comportamentul fața de shoppingul online nu face excepție.

- Primul Black Friday in pandemie: cumparaturile online vor exploda și noi categorii de produse se vor vinde masiv ca urmare a schimbarii stilului de viața impus de Covid Anul 2020 a schimbat regulile pentru toata lumea, iar primul Black Friday care are loc in pandemie va veni cu multe noutați atat pentru…

- ”Pandemia de COVID-19 a crescut foarte mult comenzile online anul acesta, iar trendul ascendent si restrictiile impuse de pandemie, anunta comenzi online record de Black Friday. Firmele de curierat estimeaza o crestere cu cel putin 35% fata de o zi normala si cu 45% comparativ cu aceeasi perioada a…

- Vanzarile online ale colectiei de mobilier fabricat in Romania au crescut de sapte ori in perioada starii de urgenta, comparativ cu anul 2019, iar romanii au cheltuit, in medie, cu 12% mai mult raportat la perioada de referinta, arata rezultatele unui studiu de specialitate, realizat de catre un producator…

- Pandemia a venit la pachet nu doar cu restricții, ci și cu schimbarea obiceiurilor alimentare. Timpul petrecut acasa i-a determinat pe mulți sa se gandeasca de doua ori la ce pun in farfurie.