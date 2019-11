Black Friday eMAG 2019: Cand va anunta retailerul ofertele de anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, la implinirea a 25 de ani de existența, Flanco organizeaza in perioada 25 octombrie – 23 noiembrie cel mai mare Black Friday din istoria companiei. Retailerul va oferi reduceri de pana la 80% la peste 750.000 de produse, in 155 de magazine din 114 orașe din Romania, precum și online, pe…

- Retailerul Flanco a anuntat, joi, ca va desfasura, in perioada 25 octombrie – 23 noiembrie, cea mai mare campanie Black Friday din istoria companiei, cu 750.000 de produse si reduceri de pana la 80%. Retailerul va oferi, la implinirea a 25 de ani de existenta, reduceri de pana la 80% la peste…

- eMAG BLACK FRIDAY 2019. Black Friday la eMAG are loc in luna noiembrie a fiecarui an, fiind evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte si reduceri pregatite special pentru aceasta zi, cunoscuta si drept Vinerea Neagra. eMAG BLACK FRIDAY 2019. Printre produsele care se regasesc in oferta…

- eMAG este compania care a adus pentru prima oara evenimentul Black Friday in Romania si traditia continua si in ziua de azi. Retailerul a facut primele anunturi despre cum se va desfasura Black Friday in acest an:

- Retailerul online eMAG a stabilt data Black Friday din acest an, ziua vanzarilor cu reduceri fiind 15 noiembrie, a anuntat marti Iulian Stanciu, CEO-ul companiei. „Va fi o singura zi, in weekendul liber intre cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale”, a precizat Stanciu. eMAG a…

- eMAG BLACK FRIDAY 2019: Retailerul online eMAG a stabilt data Black Friday din acest an, ziua vanzarilor cu reduceri fiind 15 noiembrie, a anunțat marți Iulian Stanciu, CEO-ul companiei. „Va fi o singura zi, in weekendul liber intre cele doua tururi ale alegerilor prezidențiale", a precizat…

- Un val de aer rece pune stapanire pe Romania. De miercuri, vremea schimba foaia, temperaturile incep sa scada usor, dar nu vine toamna. Asa spun meteorologii, pentru ca din weekend se intoarce caldura. De saptamana viitoare, maximele vor ajunge la nivelul normal pentru aceasta perioada, conform prognozei…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania (USR), Dan Barna, a declarat miercuri, la Bacau, ca daca formatiunea sa va ajunge la guvernare, va elimina toate pensiile speciale, inclusiv ale parlamentarilor, cu doua exceptii prevazute de legislatie, pentru militari si magistrati. "Nu vom taia pensiile si salariile,…