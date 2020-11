Stiri pe aceeasi tema

- Cum nu te poti decide intr-o zi daca sa iti cumperi masina sau nu, cei de la Dacia au transformat Black Friday intr-un weekend de oferte speciale. Groupe Renault Romania a lansat doua platforme online pentru e-Commerce acum doi ani. Platformele permit achizitionarea de vehicule Dacia si Renault in urma…

- Productia de autoturisme in Romania, crestere de peste 55% in septembrie 2020. In septembrie 2020, au fost produse in Romania un numar de 57.846 autoturisme, o crestere de +55.7% fata de perioada similara din 2019 respectiv 37.153 unitati. Dintre acestea 36.416 unitati au fost produse in uzina DACIA…

- ​Producția de automobile în România a scazut cu 14% în primele noua luni în țara, dupa ce uzinele Dacia și Ford nu au funcționat mai bine de o luna în primul val al pandemiei, arata datele ACAROM. Septembrie a adus însa o producție net mai buna decât în…

- GALERIE FOTO. Noua DACIA SPRING, revoluția electrica marca Dacia. O NOUA r-EV-oluție. Dacia a surprins lumea auto cu vehiculele sale și cu modelul sau economic. In 2004, Logan a democratizat accesul la achiziția unui automobil nou, șase ani mai tarziu Duster și-a facut o intrare remarcata in segmentul…

- Dacia a surprins lumea auto cu vehiculele sale și cu modelul sau economic. In 2004, Logan a democratizat accesul la achiziția unui automobil nou, șase ani mai tarziu Duster și-a facut o intrare remarcata in segmentul SUV in timp ce Sandero a devenit liderul vanzarilor catre persoane fizice in Europa.…

- Dacia pregateste lansarea unui SUV de dimensiuni mai mari decat actualul Duster, care sa ofere la bord locuri pentru 7 persoane. Modelul urmeaza sa apara abia in urmatorii 2 ani pe piata, acum la etapa de teste pe drumuri din diverse tari ale lumii, iar designul final inca urmeaza a fi definitivat,…

- Au inceput testele pentru viitorul SUV al marcii Dacia, unul mai mare decat Duster. Se testeaza, deocamdata, elementele tehnice ale viitorului model, potrivit unor imagini surprinse de jurnaliștii francezi, care nu dau insa detalii despre cum va arata noul membru al familiei Dacia. Viitorul SUV Dacia…

- Romanii cumpara mai mult mașini autohtone! Modelele Dacia, pe primul loc in topul inmatricularilor in august. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut in august 2020 cu 51.86% fata de august 2019, atingand un volum de 11.157 unitati. Astfel, pe primele opt luni din 2020, numarul autoturismelor…