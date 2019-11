Stiri pe aceeasi tema

- In 2019, 56 dintre romani au facut cel putin o achizitie online In mediul online, romanii cheltuiesc cea mai mare suma de bani pe sejururui, servicii de turism si servicii hoteliere Primele trei website uri de pe care romanii cumpara online sunt eMag, OLX si Altex14 noiembrie 2019 ndash; GPeC SUMMIT,…

- Anul acesta, eMAG organizeaza cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului pe 15 noiembrie. In cadrul unui eveniment organizat la Commons Unirii, reprezentantii companiei au vorbit despre strategia pe care o vor adopta pentru Black Friday.

- Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România (CNIPMMR) a realizat un sondaj în rândul antreprenorilor cu privire la creșterea salariului minim pe economie cu 182 lei, respectiv cu 270 lei pentru studii superioare, de la 1 ianuarie 2020. Peste 75%…

- Comertul romanesc va inregistra, in acest an, cel mai spectaculos Black Friday din istorie, cu peste 10 milioane de produse vandute in numai cateva zile si incasari de circa 300 de milioane de euro la nivelul lunii noiembrie, releva datele unei analize a companiei de consultanta Frames, realizata…

- ​Afacerile din domeniul agriculturii au avut venituri în creștere continua în perioada 2016-2018, dar atenție și la datoriile pe care firmele din domeniu le acumuleaza! O analiza realizata de sistemul de business intelligence Termene.ro ne arata harta celor mai puternice firme agricole din…

- ​Firmele din România au raportat facturi neplatite în valoare de peste 1 milion de euro prin intermediul unei baze de date electronice lansata de platforma româneasca Termene.ro. Perioada medie de întârziere pentru facturile neîncasate este de 354 de zile de la data…

- Comparativ cu anul anterior, numarul firmelor incluse in primele 10 poziții a crescut de la 12.472, in 2018, la 12.603, in 2019, reprezentand o apreciere cu 1,05%. Totodata, cifra de afaceri cumulata a companiilor clasate pe primele zece locuri este de 178,48 miliarde de euro, in creștere cu 8,17%…

- Firma olandeza care deține serviciul online de transfer de fișiere WeTransfer a obținut investiții de 35 de milioane de euro. Serviciul popular și în România permite transferul gratuit de fișiere în limita a 2GB, însa compania vinde și abonamente lunare prin care utilizatorii…