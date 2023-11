Black Friday 2023: Sfaturi ca să nu iei țeapă cu reducerile Cu doar cateva ore inainte de Black Friday 2023 , febra cumparaturilor incepe sa cuprinda mulți romani in cautarea ofertelor avantajoase. Cu toate acestea, experții avertizeaza ca nu toate reducerile sunt cu adevarat avantajoase și ofera cateva sfaturi pentru a evita țepele in timpul cumparaturilor. Indiferent daca optezi pentru cumparaturi online sau in magazinele clasice, primul sfat este sa verifici cu atenție afișarea prețurilor. Prețul trebuie sa fie clar, lizibil, exprimat in lei și sa includa toate taxele (TVA și altele). Reducerea trebuie sa fie aplicata la un preț de referința, cel mai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BLACK FRIDAY 2023: cand devin active ofertele de Black Friday. LISTA magazinelor online inscrise și reducerile anunțate BLACK FRIDAY este perioada din an preferata de romani pentru cumparaturi, iar anul 2023 nu face excepție. Deși tradiția preluata din SUA spune ca Black Friday se ține in ultima vineri…

- In fiecare an, luna noiembrie vine cu reduceri mari și oferte de refuzat. Cu toate acestea, este indicat sa cordați atenție deosebita ofertelor și produselor pe care doriți sa le achiziționați. Din nefericire, nu exista o mulțime de reduceri false. Black Friday 2023. Cum puteți face cumparaturi in siguranța…

- Directorul general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, afirma ca in special in perioada marilor reduceri de preturi, cum este Black Friday, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai bine asupra produselor pe care vor sa le cumpere si sa acorde atentie…

- “Reducerile mari de pret, intr-o anumita perioada, sunt binevenite atat pentru consumatori, cat si pentru operatorii economici. Pentru a beneficia de aceste reduceri si a le fi respectate interesele economice, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza…

- In ziua de 23 octombrie a.c., politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii s-au intalnit cu elevi din cadrul Școlii Gimnaziale “Sfantul Apostol Andrei” Buzau. Activitatile au urmarit creșterea gradului de informare pe linia prevenirii infracțiunilor informatice, interlocutorii…

- Situație incredibila la ANAF, care a scos la vanzare mai multe mașini de lux, numai ca a uitat sa le verifice kilometrajul, furnizand informații incorecte. Iar erorile ajung chiar și la peste 100.000 de kilometri doar pentru un singur autovehicul. ANAF a facut public, in urma cu cateva zile, un anunț…

- Medicamentele costa mai mult cu 20%, potrivit datelor oficiale. Conform INS, este cea mai mare creștere din ultimii 12 ani. Producatorii spun ca pretul de producție e de vina. Pentru medicamentele care se pot cumpara fara prescripție, prețul nu e reglementat. Problemele cu aprovizionarea persista chiar…

- Agentia de turism online Vola.ro anunta ca a inregistrat o scadere medie a preturilor de 20% in luna septembrie fata de luna august, astfel ca pretul mediu pentru septembrie 2023 la biletele de avion este de 230 de euro, pe cand in august a fost de 289 de euro. Majoritatea oraselor de city-break sunt…