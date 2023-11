Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri seara, referindu-se la protestul anuntat de sindicalistii din cadrul CNAS, ca spera sa existe intelepciune si din partea conducerii institutiei, dar si din partea salariatilor, intrucat intreruperea acordarii de servicii medicale nu poate fi…

- Adesea descrisa ca fiind cea mai mare inchisoare din lume, majoritatea lumii acorda atenție Fașiei Gaza doar atunci cand aceasta lanseaza rachete asupra Israelului. Este un teritoriu micuț, fara control asupra propriilor frontiere sau a spațiului aerian.Majoritatea locuitorilor sai sunt refugiați…

- Cum a incercat un barbat sa pacaleasca ADR Centru din Alba Iulia cu 6 milioane de lei, fonduri europene: Utilaj vechi cumparat ca unul nou Cum a incercat un barbat sa pacaleasca ADR Centru din Alba Iulia cu 6 milioane de lei, fonduri europene: Utilaj vechi cumparat ca unul nou Magistrații Tribunalului…

- Romania are aproape patru milioane de batrani, multi dintre ei singuri si bolnavi. Cazurile descoperite in acest an in azilele groazei arata doar o parte a suferintelor prin care trec cei ajunsi la varsta a treia.

- Se spune ca in Paris ar exista șase milioane de șobolani. Primarul socialist Anne Hidalgo a inființat un comitet care sa studieze modul in care cei trei milioane de locuitori ai orașului pot invața sa traiasca cu rozatoarele, gandacii și ploșnițele. Carevasazica, o iubire necondiționata intre oameni…

- Ministrul Justiției susține ca, in Romania, peste 2 milioane de oameni au consumat droguri cel puțin o data in viața. Ministrul spune ca strategia juridica europeana este de a nu condamna consumatorul, ci de a combate mai eficient traficul. Gorghiu propune in acest sens ca traficanții sa nu mai poata…

- In momentul de fața, cele mai circulate punte de trecere a Frontierei din județul Arad, Nadlac (vechea vama) și Nadlac II (pe autostrada), se așteapta... The post Aproape 30 milioane de oameni au trecut granitele tarii in sezonul estival. Frontierele de la Nadlac, și acum „pe roșu” appeared first on…

- Mijlocasul spaniol Sergio Busquets, care a semnat in luna iulie un contract valabil pana in 2025 cu clubul de fotbal Inter Miami, la care i s-a alaturat starului argentinian Leo Messi, fostul sau coechipier de la FC Barcelona, si-a achizitionat o proprietate in valoare de 8,7 milioane de dolari cu vedere…