Stiri pe aceeasi tema

- Incasarile generate de cumparaturile realizate de romani, anul acesta de "Black Friday", vor depasi 400 de milioane de euro, dupa ce, in 2021, suma a fost in jurul a 350 milioane de euro, potrivit estimarilor realizate de consultantii Frames.

- Potrivit unei analize de specialitate, cea de-a 12 editie a "Black Friday" debuteaza, in Romania, sub auspiciile inflatiei, insa analiștii economici anticipeaza ca romanii vor cheltui sume semnificative cu ocazia reducerilor. Estimarile Frames releva faptul ca, dupa un an 2021 in care Black Friday a…

- Incasarile generate cumparaturile realizate de catre romani, in editia din acest an a „Black Friday”, vor depasi 400 de milioane de euro, dupa ce, in 2021, suma a fost in jurul a 350 milioane de euro, arata estimarile consultantilor.

- Incasarile generate cumparaturile realizate de catre romani, in editia din acest an a Black Friday, vor depasi 400 de milioane de euro, dupa ce, in 2021, suma a fost in jurul a 350 milioane de euro, arata estimarile consultantilor Frames.Potrivit unei analize de specialitate, cea de a 12 editie a Black…

- Cea de-a 12 ediție a Black Friday debuteaza, in Romania, sub auspiciile inflatiei. Teama de scumpiri va genera, in mod paradoxal, una dintre cele mai bune perioade de shopping din ultimii ani, arata o analiza Frames, transmisa cotidianului național “Romania libera”. Va fi, probabil, ultimul bal inainte…

- Luni, 24 octombrie 2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a incarcat o noua tranșa de 250 de lei, cea de-a III-a, pe cardurile sociale oferite prin programul „Sprijin pentru Romania” Valoarea totala a tranșei III se ridica la peste 590 de milioane de lei și a ajuns la aproximativ 2,4…

- Romania urmeaza sa mai primeasca in acest an aproape 20 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID 19, deși pana in septembrie au fost folosite doar 16,9 milioane de doze dintr-un total de peste 94 de milioane achiziționate. Valoarea totala a dozelor de vaccin depașește 1 miliard de euro.

- O statistica oficiala a Agenției Județeana pentru Plați și Inspecție Sociala Ialomița arata faptul ca la nivelul județului nostru exista peste 52 mii de copii care beneficiaza de alocații acordate de stat. Valoarea lunara a indemnizațiilor asigurata de Ministerul Muncii pentru aceasta categorie de persoane…