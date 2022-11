Stiri pe aceeasi tema

- Retailerii din Romania se așteapta la o creștere a vanzarilor intre 60% și 200% la ediția Black Friday 2022, comparativ cu o perioada fara reduceri, din campaniile promoționale transmite prin email și SMS, arata datele companiei White Image. Cele mai active companii de Black Friday sunt din domeniile…

- Dupa doi ani de pandemie, revenirea la predarea cu prezența fizica in integralitate in invațamantul preuniversitar și universitar a adus costuri mai mari pentru utilizatorii Revolut pentru aproape toate tipurile de produse și servicii legate de inceperea noului an școlar și universitar. Astfel, din…

- In realitate el danseaza singur, poporul rus se revolta, iar oamenii incearca sa fuga din țara, chiar la ora la care vorbim. Unicul as real din maneca lui Putin este șantajul energetic. De care profita cu nerușinare rechinii din Romania, care nu sunt ținuți in frau de guvernanți. Nu le pasa decat de…

- Un atelier de tamplarie inființat ca o afacere sociala de un suedez venit in Romania pentru a lucra cu oamenii marginalizați a fost distrus de un incendiu la inceputul lunii septembrie. Povestea atelierului merge, insa, mai departe dupa ce oamenii din comunitate s-au mobilizat exemplar.

- ​​Romanii care au platit amenzi, in pandemie, pentru necompletarea formularului digital de intrare in țara (PLF) vor putea, incepand de astazi, sa depuna o cerere pentru restituirea banilor la organul fiscal local unde au domiciliul. Procedura și cererea de restituire a banilor au fost stabilite prin…

- Rețelele de socializare au fost inundate ieri de mesaje ale turiștilor romani care s-au plans ca au fost nevoiți sa aștepte ore in șir la coada in vama Ruse ca sa intre inapoi in țara. Autoritațile romane spun ca nu au putut face nimic, pentru ca intarzierile au fost cauzate de cozile la plata taxei…

- Hotelierii și operatorii din industria turismului se pregatesc pentru cele mai aglomerate zile din aceasta vara, varful de sezon estival, in contextul in care urmeaza un weekend prelungit cu ocazia sarbatorii de Sf. Maria. Daca anul trecut data de 15 august a picat intr-o zi de duminica, astfel ca nu…