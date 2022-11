Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022, suma autorizata la plata fiind in valoare…

- Se preconizeaza cheltuieli mai mari in aceasta iarna, in comparație cu anii trecuți. Fara o ajustare din timp a bugetului casei, cheltuielile gospodarești și plata datoriilor va fi o mare provocare. In acest sens, KRUK Romania, companie de management al creanțelor, ofera cateva sfaturi:Angajații…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat duminica, 16 octombrie, campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022, suma totala fiind de peste 1 miliard de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna Iulie 2022.

- Managerii estimeaza o crestere accentuata a preturilor in constructii, pana in octombrie. Se estimeaza pentru perioada august-octombrie o crestere moderata a activitatii in comertul cu amanuntul si majorarea accentuata a preturilor in constructii si comert, potrivit datelor INS.De asemenea, majoritatea…

- Peste 20 de milioane de gospodarii din SUA - aproximativ 1 din 6 case americane - au ramas in urma cu plata facturilor la energie. Potrivit Asociației Naționale a Directorilor de Asistența Energetica (NEADA), aceasta este cea mai grava criza pe care grupul a documentat-o vreodata. La baza acestor…

- Numarul de comenzi online plasate in primele șase luni ale anului a crescut cu peste 10%, iar valoarea medie a comenzilor a fost cu 8% mai mare fața de cea inregistrata anul trecut, arata un studiu realizat de o platforma de eCommerce.

- Primaria comunei Ipotești a implementat sistemul de plați online. Acesta poate fi utilizat de toate persoanele fizice și juridice, care trebuie sa intre pe site-ul instituției, respectiv www.primariaipotesti.ro, iar acolo trebuie sa urmeze pașii din aplicația "plați online" pentru a nu ...