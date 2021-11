Stiri pe aceeasi tema

- Comerciantii din Romania au trecut pe plus in editia din acest an pe Black Friday, dupa doua ore de la debutul campaniei, totalul volumelor tranzactionate fiind de aproape 132 de milioane de lei, cu 12,23% peste rezultatul din 2020, in acelasi interval orar. Conform datelor centralizate in timp real…

- A 11-a ediție Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an, are loc la eMAG pe 12 noiembrie. Pentru o experiența și mai buna de shopping, eMAG a investit 4,5 milioane de euro in tehnologie, iar clienții pot beneficia de reduceri totale de 330 milioane de lei la peste 4,5 milioane de produse,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de luni, cu tranzactii de 6 milioane de lei (1,2 milioane de euro), efectuate in primele 30 de minute dupa inceperea operatiunilor, conform agerpres. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a urcat…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, cu o valoare a schimburilor de 42,152 milioane de lei (8,517 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,78%, pana la valoarea de 12,825.46 puncte, iar BET-Plus, care…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere sedinta de miercuri, cu tranzactii in valoare de 84,22 milioane de lei (15,90 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,06%, pana la valoarea de 12.745,39 puncte, iar BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de luni, cu tranzactii in valoare de 945,16 milioane de lei (191,02 milioane de euro), efectuate in primele 30 de minute de la debutul operatiunilor. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai…

- Prețul gazelor naturale tranzacționate la Bursa Romana de Marfuri au crescut la valori de peste 300 de lei/MWh. Pe Piața GasForward, unde su, iar in septembrie urcau la nt tranzacționate contractele pe termen mediu și lung, gazele cu livare in octombrie au un preț de 307 lei/MWh, cele cu livare…