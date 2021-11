Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul Black Friday sau nebunia reducerilor este unul dintre cele mai așteptate evenimente de la noi. Mai mult, 9 din 10 romani cunosc aceasta semnificație, iar jumatate vor cumpara cel puțin 1 produs, arata un studiu Kantar Romania. O vorba veche spunea ca: ,,nu tot ce zboara se mananca”, astfel…

- Peste 50% dintre romanii cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani intentioneaza sa cumpere de Black Friday cel putin un produs, intentia de cumparare fiind mai ridicata la segmentul de varsta 18-34 de ani, potrivit unui studiu telefonic realizat in perioada 22-28 octombrie de Kantar Romania si publicat…

- Mai mult de jumatate dintre romani intenționeaza sa achiziționeze cel puțin un produs de Black Friday, bugetul mediu fiind de peste 2.200 de lei. In topul categoriilor de interes se afla electrocasnicele mici, hainele și televizoarele. In același timp, 64,6% dintre potențialii cumparatori intenționeaza…

- Noua din zece romani știu ce este evenimentul Black Friday , iar mai mult de jumatate dintre ei intenționeaza sa achiziționeze cel puțin un produs in ziua cu cele mai multe reduceri din an, potrivit unui studiu Kantar Romania, realizat in ultima luna. „Datele studiului ne arata ca majoritatea romanilor…

- ​Procesatorul de plați PayU estimeaza ca în ediția din acest an a Black Friday, care începe pe 12 noiembrie, la nivelul pieței de e-commerce se vor achiziționa și plati online produse și servicii în valoare de aproximativ 500 de milioane de lei, creștere de 12% fața de 2020.În…

- Valoarea si numarul tranzactiilor de plata cu cardurile emise de prestatorii de servicii de plata rezidenti au crescut cu 60%, in iunie 2021 comparativ cu iunie 2019, accelerandu-se astfel procesul de digitalizare in sistemul bancar pe fondul pandemiei, potrivit analizei DreptulLaBanking, pe baza…

- 75% dintre romani intentioneaza sa cumpere articole de moda de Black Friday, dar 47% dintre ei nu au planificat achizitii specifice, ci doar cauta cele mai bune oferte, potrivit unui sondaj realizat de un site de moda. Romanii par dornici sa faca cumparaturi in noiembrie si decembrie 2021,…

- Numarul comenzilor plasate in magazinele online a intregistrat o crestere de 54% in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara din 2020, arata datele unei platformei MerchantPro.