- Un accident extrem de grav care s-a petrecut in Mangalia a fost surprins de camerele de supraveghere. Doua mașini s-a rasturnat din cauza unui șofer care a vrut sa depașeasca prin drepta. In imagini se poate observa cum o mașina circula regulamentar pe prima banda, iar din spate vin cu viteza doua mașini.…

- evoMAG anunța ca va da startul campaniei de Black Friday pe 29 octombrie și vor exista mai multe ”episoade” de reduceri pâna pe 28 noiembrie. Cele mai mari reduceri vor fi la televizoare, laptopuri, electrocasnice, telefoane mobile și trotinete electrice.Perioada de reduceri…

- Un ofiter din cadrul unei unitati militare a MAI din judetul Galati a fost arestat preventiv dupa ce, pe fondul geloziei, a provocat un incendiu care a distrus noua masini aflate in parcarea unui bloc din municipiul Galati, a transmis, miercuri, Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi.…

- 75% dintre romani intentioneaza sa cumpere articole de moda de Black Friday, dar 47% dintre ei nu au planificat achizitii specifice, ci doar cauta cele mai bune oferte, potrivit unui sondaj realizat de un site de moda. Romanii par dornici sa faca cumparaturi in noiembrie si decembrie 2021,…

- Producatorii auto cehi vor produce in acest an cu un sfert de milion de mașini mai puțin decat se așteptau, din cauza penuriei de cipuri, iar sectorul auto va pierde 200 de miliarde de coroane (9,14 miliarde de dolari) din vanzari, a declarat Asociația Industriei Auto (AutoSAP) citata de Reuters…

- Pe piața locala, 2021 a fost un an ce stabilește noi recorduri la capitolul numarului de mașini second-hand tranzacționate. Datele DRPCIV arata ca, in medie, in fiecare luna, 55.000 de oameni care dețineau mașina second-hand au vandut-o pe plan intern. In acest ritm, este foarte posibil ca 2021 sa fie…

- Aproximativ 1.300 de clase au luni activitatea fizica suspendata si desfasoara cursuri online, a transmis Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, care mentioneaza ca datele sunt in curs de actualizare. „In acest moment avem aproximativ 1.300 de clase cu activitate fizica suspendata (dintr-un…

- Numarul de cereri pentru eliberarea de pașapoarte a crescut considerabil in acest an, ajungand la 90%. Documentele sunt eliberate și in mai puțin de trei zile, programul de la serviciile de Pașapoarte ramane prelungit pana la sfarșitul acestei luni. Direcția Generala de Pașapoarte (DGP) a anunțat, luni,…