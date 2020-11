Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia va perturba planurile de cumparaturi cu ocazia sarbatorilor de iarna in intreaga lume. Este rezultatul unui studiu EY Future Consumer Index care a stabilit ca numeroși consumatori cauta produse la oferta și le prefera pe cele online, relateaza Mediafax.Potrivit studiului, pandemia…

- Magazinele online au avut cresteri medii ale tranzactiilor de 50%, in decursul lunii octombrie, fata de perioada similara a anului trecut, iar in perspectiva Black Friday 2020 estimarile arata un salt al vanzarilor de 35-40%, comparativ cu evenimentul de shopping din 2019, releva datele publicate luni…

- Se apropie perioada reducerilor de Black Friday, iar platforma de fashion online Fashion Days pregatește o „ediție de bun simț”. Black Friday la Fashion Days va incepe miercuri, 11 noiembrie, dis-de-dimineața, cu reduceri consistente la peste 85% dintre produsele peste 150 de lei. „Daca anul trecut…

- A 10-a ediție Black Friday la eMAG vine cu mai multe premiere pentru clienți: pe 13 noiembrie, peste 4 milioane de produse vor avea reduceri totale de 300 de milioane de lei, oferite de catre eMAG și de sellerii din Marketplace. Magazinul estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday 2020…

- Procesatorul de plați PayU Romania estimeaza ca in ediția de Black Friday a acestui an vom asista la o creștere spectaculoasa a plații online la nivelul pieței de e-commerce, atat in ce privește volumele tranzacționate, cat și numarul de tranzacții, scrie Hotnews. PayU estimeaza ca la nivelul pieței…

- Altex anunța ca incepe joi, 29 octombrie, promoțiile de Black Friday in toate magazinele Altex și Media Galaxy din țara și pe altex.ro/ si mediagalaxy.ro/ . In contextul actual, in care respectarea distanțarii sociale este necesara, retailer-ul precizeaza ca a extins perioada de campanie pana la cinci…