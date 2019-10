Black Friday 2019: Romanii vor cumpara online in valoare de 1,2 miliarde de lei

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom, cel mai mare producator de petrol si gaze din Sud-Estul Europei, a anuntat, miercuri, ca a inregistrat un profit net de 785 milioane de lei (165 milioane de euro) in trimestrul al treilea, in scadere cu 43% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dar un avans al veniturilor de 10%.…

- "Cand vine vorba de utilitati, 7 din 10 romani obisnuiesc sa le plateasca personal si achita cel putin o factura prin intermediul sistemului electronic PayPoint. 3 din 10 respondenti care au utilizat un sistem electronic de plata in ultimele 3 luni asociaza dispozitivul electronic folosit cu PayPoint",…

- Zilnic pe aeroporturile din Romania sunt anulate sau au intarzieri in medie 5-6 zboruri, ceea ce rezulta intr-o medie de 500 de romani afectati in fiecare zi. Peste 1000 de zboruri cu astfel de probleme au fost inregistrate doar in ultimele 9 luni pe aeroporturile din Romania. Conform datelor…

- Internetul este tot mai folosit pentru informare inainte unei achiziții. Este foarte simplu sa intri pe cateva site-uri și sa compari prețuri și diferite caracteristici ale unor produse sau servicii, ca sa poți lua cea mai buna decizie. Online, poți face asta in cel mult o ora, in timp ce vizita prin…

- Plațile cu cardul atat online cat și la comercianți, se supun unor noi reguli incepand din 14 septembrie. Au intrat in vigoare doua regulamente UE care introduc masuri suplimentare de securitate pentru tranzacții, respectiv introducerea unor date suplimentare pentru autentificare și confirmarea plaților.…

- ING anunta ca, incepand cu 14 septembrie, platile online si in magazine se vor efectua in baza aplicarii unei proceduri de autentificare mai stricta a clientilor. Asta inseamna ca va trebui sa parcurgi pasi aditionali pentru validarea/autorizarea platilor pe care le faci. ING precizeaza intr-un…

- Vanzarile de electrocasnice mari și mici și cele de electronice, indeosebi televizoare, au fost singurele care au inregistrat creșteri in primele șase luni ale anului, stimulate indeosebi de programul Rabla la electrocasnice, prin care statul a oferit vouchere pentru echipamente eficiente energetic.…

- Rata anuala, calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC), este de 4,1%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (august 2018 – iulie 2019), fata de precedentele 12 luni (august 2017 – iulie 2018), calculata pe baza IPC, este de 4,0%. Determinata pe baza IAPC,…