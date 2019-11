BLACK FRIDAY 2019 ROMANIA. EMAG, EVOMAG, FLANCO. Nebunie de reduceri

Stiri pe aceeasi tema

- BLACK FRIDAY 2019 eMAG. Cea mai "exotica" achiziție care ar putea fi facuta vineri consta intr-o mașina Ferrari, cu reducere de 45.000 de euro. Vor fi și alte modele de mașini la oferta, de la Audi și Skoda pana la Ford și BMW, dar și motociclete Kawasaki. Citeste si BLACK FRIDAY 2019. Ce…

- Anul acesta, eMAG organizeaza cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului pe 15 noiembrie. In cadrul unui eveniment organizat la Commons Unirii, reprezentantii companiei au vorbit despre strategia pe care o vor adopta pentru Black Friday.

- Retailerul evoMAG a anuntat, vineri, ca da startul celui mai mare Black Friday din istoria firmei si ofera discount-uri de pana la 86%, la peste 70.000 de produse. Fata de campania de anul trecut, cea din acest an este cu peste 15% mai mare, prin prisma numarului de produse aflate la reducere, potrivit…

- eMAG BLACK FRIDAY 2019. Black Friday la eMAG are loc in luna noiembrie a fiecarui an, fiind evenimentul de shopping cu cele mai multe oferte si reduceri pregatite special pentru aceasta zi, cunoscuta si drept Vinerea Neagra. eMAG BLACK FRIDAY 2019. Printre produsele care se regasesc in oferta…

- eMAG este compania care a adus pentru prima oara evenimentul Black Friday in Romania si traditia continua si in ziua de azi. Retailerul a facut primele anunturi despre cum se va desfasura Black Friday in acest an:

- Retailerul online eMAG a stabilt data Black Friday din acest an, ziua vanzarilor cu reduceri fiind 15 noiembrie, a anuntat marti Iulian Stanciu, CEO-ul companiei. „Va fi o singura zi, in weekendul liber intre cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale”, a precizat Stanciu. eMAG a…

- WatchShop.ro aniverseaza 10 ani și anunța extinderea in offline și dezvoltarea business-ului de distribuție • Prețul mediu de achiziție a unui ceas s-a dublat in ultimii 10 ani • WatchShop.ro are o cota de peste 20% din piața online de ceasuri București, 27 septembrie 2019 – WatchShop.ro, cel mai mare…

- Brandul de fashion Marc O’Polo, prezent in peste 2.000 de magazine din 39 de tari, deschide primul magazin mono-brand din Romania in cadrul centrului comercial Bucuresti Mall din Capitala, tranzactie intermediata de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Marc O’Polo este un…