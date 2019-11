Black Friday 2019 România. Cand are loc mult asteptata campanie Black Friday este denumirea informala a zilei care urmeaza dupa Ziua Recunoștinței in Statele Unite, deschizand sezonul cumparaturilor de Craciun, inca din 1952. In mod normal, Ziua Recunoștinței este a patra zi de joi din noiembrie, deci Black Friday este in ziua de vineri de dupa ea, avand in fiecare an intre 23 și 29 noiembrie. In Romania, Black Friday are loc in zile diferite, magazinele online desfașurand oferte intr-o anumita zi, un interval de cateva zile sau chiar pe perioade mai extinse. Totodata, mai multe magazine online au anunțat data de 15 noiembrie pentru desfașurarea Black Friday 2019.… Citeste articolul mai departe pe ziuaveche.ro…

