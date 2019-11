BLACK FRIDAY 2019, reduceri FALSE. Șeful ANPC, avertisment ”Clienții ar trebui sa se asigure ca vorbim cu adevarat de o perioada de reduceri, in sensul ca atunci cand achiziționam un bun al carui preț e considerabil, ar trebui ca verificarea sa inceapa cu mai mult timp inainte pentru a ne feri de falsele reduceri. Nu au fost puține situațiile in care unii dintre comercianți au fost depistați ridicand artificial prețul inaintea perioadei de promoție pentru ca apoi scaderea acestuia sa para un lucru considerabil", a spus Horia Constantinescu, președintele ANPC, la Digi24. Cele mai multe plangeri de timpul de livrare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Cele mai multe plangeri de Black Friday , cu privire lade

