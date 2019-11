Stiri pe aceeasi tema

- La numai 29 de ani, Marius Liviu, a cunoscut deja succesul pe plan international intre anii 2016-2017, cand piesa Chocolata, remixata pentru artista Seya, a ajuns pe primul loc in mai multe tari din Europa, printre care Rusia, Azerdbaijan si Georgia. Marius Liviu este unul dintre cei…

- Originar din Statele Unite ale Americii, fenomenul Black Friday devine din ce in ce mai extins și in Europa, iar Romania nu face excepție in acest sens. Este vorba despre perioada cea mai intensa a anului din punct de vedere al cumparaturilor, cand toata lumea iși dorește sa achiziționeze o gama larga…

- Anul acesta, campania de Black Friday a magazinului de ceasuri WatchShop incepe in seara zilei de joi, 14 Noiembrie 2019 și va ține pana duminica seara, 17 Noiembrie 2019. WatchShop va avea o multitudine de oferte...

- Renault a anunțat ca electromobilul electric compact – K-ZE – dezvaluit anul trecut la Salonul Auto de la Paris , va fi lansat și in Europa. Exista chiar probabilitatea ca modelul sa primeasca sigla Dacia, scriu colegii de la Autocar.

- Legea prioritara pe agenda Comisiei pentru agricultura din Camera Deputatilor va face sa dispara exploatatiile agricole de 5 hectare, 7 hectare, chiar si 10 hectare Este vorba despre Legea comasarii terenurilor agricole. Presedintele Comisiei pentru agricultura, Alexandru Stanescu, spune ca s-a ales…

- Europa se pregatește de criza. BCE relanseaza programul de stimulare a economiei, prin care injecteaza in piața 20 mld. euro lunar Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat noi masuri de stimulare a economiei europene, inclusiv o reducere a dobanzii la depozite, transmite BBC, DPA. Într-un comunicat…

- British Airways pregatește terenul pentru cea mai mare greva din istoria companiei aeriene. 1.600 de zboruri ar putea fi anulate pe toate aeroporturile din Europa, la începutul sapamînii urmatoare.

- Viitorul are in palmares un titlu de campioana, o Cupa a Romaniei si o Supercupa a Romaniei. In plus, Academia a produs necontenit jucatori de valoare, vanduti pe sume deloc neglijente. Gica Hagi vrea sa-si pastreze varfurile de generatie si sa construiasca o echipa care sa se poata bata de…