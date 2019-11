Stiri pe aceeasi tema

- TAROM deruleaza, in perioada 12 - 17 noiembrie, o campanie "Black Friday" cu tarife reduse pentru 28 de rute, incepand de la 119 euro, dus-intors, informeaza, marti, compania. Astfel, sunt disponibile bilete...

- BLACK FRIDAY 2019, eMAG 15 noiembrie. Reprezentații eMag au titrat a IX-a ediție de Black Friday drept „Cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului". Ziua de 15 noiembrie va fi data in care eMag va scadea prețurile semnificativ, in medie cu 30%, insa reducerile vor varia intre 10% și 70%.…

- Anul acesta, eMAG organizeaza cel mai asteptat eveniment de cumparaturi al anului pe 15 noiembrie. In cadrul unui eveniment organizat la Commons Unirii, reprezentantii companiei au vorbit despre strategia pe care o vor adopta pentru Black Friday.

- Vremea rece ne anunta ca trebuie sa schimbam pneurile de vara cu anvelope de iarna. Daca nu doriti sa asteptati ofertele de Black Friday, care vor aparea incepand cu 15 noiembrie, puteti sa gasiti intre timp reduceri la cateva magazine.

- eMAG reduceri televizoare. A mai ramas foarte putin timp pana la Black Friday 2019, insa magazinul online emag.ro are deja oferte incredibile la multe electronice si electrocasnice, inclusiv la televizoare care dispun de cea mai buna rezolutie de pe piata, cea 4K Ultra HD.

- Ultimele zile ale lunii octombrie marcheaza inceperea perioadei de cumparaturi „Black Friday". In acest an, eMAG a stabilt data Black Friday pentru 15 noiembrie, in timp ce Flanco a ales sa iși organizeze campania de vanzari intre 25 octombrie și 23 noiembrie. „Va fi o singura zi, in weekendul…

- Retailerul Flanco a anuntat, joi, ca va desfasura, in perioada 25 octombrie – 23 noiembrie, cea mai mare campanie Black Friday din istoria companiei, cu 750.000 de produse si reduceri de pana la 80%. Retailerul va oferi, la implinirea a 25 de ani de existenta, reduceri de pana la 80% la peste…

- In condițiile in care o parte dintre comercianții din țara noastra se pregatesc deja pentru perioada din an cu cele mai mari reduceri de preț, respectiv Black Friday, cumparatorii ar trebui sa știe ca produsele cumparate au o garanție legala de doi ani, ca pot returna produsele achiziționate, dar și…