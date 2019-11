Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul evoMAG a anuntat, vineri, ca da startul celui mai mare Black Friday din istoria firmei si ofera discount-uri de pana la 86%, la peste 70.000 de produse. Fata de campania de anul trecut, cea din acest an este cu peste 15% mai mare, prin prisma numarului de produse aflate la reducere, potrivit…

- Fața de campania de reduceri de anul trecut, campania de Black Friday 2019 este cu peste 15% mai mare, prin prisma numarului de produse aflate la reducere. evoMAG va desfașura ediția din acest an a Black Friday in intervalul 1 – 17 noiembrie, pe parcursul a trei runde de reduceri. Ca și anul…

- Ultimele zile ale lunii octombrie marcheaza inceperea perioadei de cumparaturi „Black Friday". In acest an, eMAG a stabilt data Black Friday pentru 15 noiembrie, in timp ce Flanco a ales sa iși organizeze campania de vanzari intre 25 octombrie și 23 noiembrie. „Va fi o singura zi, in weekendul…

- Retailerul Flanco a anuntat, joi, ca va desfasura, in perioada 25 octombrie – 23 noiembrie, cea mai mare campanie Black Friday din istoria companiei, cu 750.000 de produse si reduceri de pana la 80%. Retailerul va oferi, la implinirea a 25 de ani de existenta, reduceri de pana la 80% la peste…

- eMAG BLACK FRIDAY 2019: Retailerul online eMAG a stabilt data Black Friday din acest an, ziua vanzarilor cu reduceri fiind 15 noiembrie, a anunțat marți Iulian Stanciu, CEO-ul companiei. „Va fi o singura zi, in weekendul liber intre cele doua tururi ale alegerilor prezidențiale", a precizat…

- WatchShop.ro aniverseaza 10 ani și anunța extinderea in offline și dezvoltarea business-ului de distribuție • Prețul mediu de achiziție a unui ceas s-a dublat in ultimii 10 ani • WatchShop.ro are o cota de peste 20% din piața online de ceasuri București, 27 septembrie 2019 – WatchShop.ro, cel mai mare…

- Toata lumea uraste zilele de luni, insa TeamDeals isi propune sa-ti aduca zambetul pe buze prin campania White Monday si te surprinde in prima luni din septembrie cu 24 de ore de reduceri speciale. White Monday este o reinterepretare si, totodata, un antrenament pentru Black Friday. Campania…

- "Punem accentul in aceasta campanie pe produse de buna calitate, dar la un pret scazut, pentru ca orice copil din Romania sa aiba acces la produsele din categoria IT&C de care are nevoie pentru scoala. Ne asteptam, si anul acesta, la o crestere de 20-25% a vanzarilor in perioada urmatoare, pe…