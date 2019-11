BLACK FRIDAY 2019 eMAG. Catalog eMAG - vă prezentăm câteva oferte din catalog BLACK FRIDAY 2019 eMAG. Catalog eMAG. Printre ofertele pregatite de eMag de Black Friday 2019 se afla: 70.000 de televizoare (inclusiv la diagonale mari), 120.000 de smartphone-uri, 22.000 de laptopuri, 21.000 de frigidere, 15.000 masini de spalat, 200.000 de electrocasnice mici, 300.000 de produse fashion (ceasuri, genti, incaltaminte, geci de iarna etc.), 150.000 de parfumuri si cosmetice, 400.000 de jocuri si jucarii, 200.000 de anvelope (in special de iarna), 400.000 de produse de casa si gradina, respectiv 50.000 de articole si echipament sportiv. BLACK FRIDAY 2019 eMAG. Catalog eMAG… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro BLACK FRIDAY 2019 eMAG.eMAG…

Stiri pe aceeasi tema

- eMAG organizeaza Black Friday pe 15 noiembrie și promite ca va avea în oferta 3,5 milioane de produse, cu reducei medii de 34-35%. Compania va avea în oferta și un Ferrari de 263.000 de euro, însa produsele de volum vor fi smartphone-urile (120.000 de bucați) și televizoarele (70.000).…

- Opt ore de emisiune live, în fiecare duminica, începând cu ora 15:30, pe Look Plus si lookplus.ro. Aceasta este provocarea spectaculoasa pe care Radu Banciu o propune de duminica aceasta fanilor celor mai tari campionate din Europa, în emisiunea Fotbal All Inclusive. Radu Banciu,…

- LEGEA PENSIILOR aduce multe vești bune pentru romani. Regula generala și foarte importanta este ca nico pensie dupa recalculare nu va putea fi mai mica decat cea aflata in plata adica nicio pensie nu va scadea in urma recalcularii și nicio pensie nu va fi mai mica decat nivelul pensiei minime.…

- La 348 de ani de cand moaștele Cuvioasei Parascheva ajungeau la Iași, aduse de domnitorul Vasile Lupu din Constantinopol, in capitala Moldovei, un musulman din Istanbul vine sa ii mulțumeasca Sfintei. Mediafax prezinta povestea impresionanta a lui Mustafa, profesor de istorie, care, an de an, in fiecare…

- Reuters: IKEA ar putea fi obligata de CE sa plateasca milioane de euro catre Olanda. De ce va fi sancționat gigantul suedez Grupul Inter IKEA, compania care detine franciza IKEA, cel mai mare distribuitor mondial de mobila, ar putea fi obligat de catre Comisia Europeana sa plateasca taxe in valoare…

- Intr-un moment in care populismul și naționalismul radical combat ideile Europei unite, e onest sa descoperim și schimbarile in viețile romanilor, aduse de aderarea la UE. Așa arata istoria unei fetițe de doi ani și jumatate, nascuta dintr-o mama romanca și un tata neamț, care au studiat in Portugalia,…

- Gica Hagi a fost remarcat de marile cluburi din Europa inca din perioada in care juca in Romania, dar regimul comunist l-a tinut departe de vreo mutare. Mai ales ca era considerat un simbol al Romaniei si al fotbalului de la noi. Sansa i-a suras imediat dupa Revolutie si in vara lui 1990 a fost cumparat…