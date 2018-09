Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Dicționarului explicativ al strazilor intocmit de primarie, Bd. Mihai Viteazu are 773,63 metri, iar SDM n-a reușit nici dupa doua luni sa schimbe asfaltul și sa reamenajeze trotuarele. Aflat in vacanța in Insulele Seychelles din Oceanul Indian, printre pozele din concediu…

- Se pun pe mana, pe masina, pe pantofi, dar in special pe haine. Este vorba despre tigrul platanului, o plosnita de 3 milimetri, care a venit in Capitala din America de Nord. Mihai Stanescu, cercetator Muzeu National "Grigore Antipa”: Prima semnalare in Romania este din 2011, la Oradea si Baia Mare,…

- "Punctul meu de vedere este ca UE duce o politica, si scuzati expresia, primitiva fata de Rusia, spunand ca Rusia reprezinta un pericol. Pentru ca, intr-adevar, in UE exista tari membre care se pot de-a dreptul simti in pericol fata de Rusia. Vorbim de Tarile Baltice, vorbim de Polonia, istoria si apropierea…

- Poveștile romanilor din Ucraina pot fi vazute și la TVR. Cele 11 episoade dedicate comunitaților istorice de romani din Ucraina au inceput sa fie difuzate și pe TVR 1, in fiecare sambata, de la ora 8.00.

- Banca Transilvania, devenita recent acționar majoritar al Bancpost, anunța ca a lansat o oferta dedicata clienților cu credite in franci elvețieni la fosta banca elena. Campania se va intinde intre 2 iulie și 31 august.

- De 7 ani incoace, finalul de toamna aduce in Romania un eveniment la care nu poate sa reziste niciun pasionat de shopping. Vorbim despre Vinerea Neagra, desigur – dar cand e Black Friday 2018? Uneori ne vine greu sa credem ca a existat o perioada in care Black Friday nu insemna aproape nimic…

- Anul acesta, pentru a doua ediție a festivalului NEVERSEA, organizatorii iși doresc sa se implice și sa fie un catalizator pentru comunitatea din Constanța, un oraș care a primit cu atata caldura cel mai mare eveniment muzical de pe plaja din Romania, dar și pe cei peste 153.000 de participanți din…

- Silvia Dumitrache, președintele Asociației Femeilor Romance din Italia , a venit la Interviurile Libertatea Live și povestește despre campania sa online adresata mamelor care pleaca: „vorbește zilnic cu copilul tau și asculta ce iți spune”. Activista a ajutat la documentarea mai multor documentare italiene…