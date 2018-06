Black Eyed Peas vin la UNTOLD 2018 – „Where’s the love?”

Stiri pe aceeasi tema

- Trupa americana Black Eyed Peas va sustine singurul concert din Europa in acest an la Untold de la Cluj-Napoca, in ultima zi a festivalului care se va desfasura in perioada 2 – 5 august. Potrivit unui comunicat al Untold transmis luni, trupa a luat o pauza pe termen nedeterminat,…

- Bucurestiul si centrele universitare sunt pietele cele mai mari pentru traficul si consumul de droguri, arata raportul DIICOT 2017. Institutiile din Cluj cu atributii in domeniu au declarat, la finalul saptamanii, „razboi” traficantilor, doua dintre principalele „tinte” fiind festivalurile Electric…

- Media 10 la bacalaureat se obține foarte greu, dar nu este imposibil. Fericiții care la bacalaureatul 2018 vor realiza aceasta performanța vor fi rasplatiți cu intrare gratuita la festivalurile Untold de la Cluj și Neversea de la mare. Ultima medie de 10 la bac a fost obținuta la Gherla in urma cu 8…

- O parodie care promoveaza ultima producție din seria ”Deadpool” are mare succes pe internet. Clipul publicat de studiourile 20th Century Fox ii are ca protagoniști pe David Beckham și Ryan Reynolds, aka Deadpool! In timp ce Reynolds incearca sa-i ceara iertare lui Beckham pentru o scena din ”Deadpool…

- Renumitul DJ suedez s-a stins din viața pe 20 aprilie, dar asta nu inseamna ca il vom uita. In 2015 Avicii a avut unul dintre cele mai spectaculoase show-uri pe care festivalul Untold le-a vazut. In cea de-a 2 a seara de festival tanarul DJ a strans nu mai puțin de 60.000 de ascultatori și... View Article

- In urma cu trei ani, Avicii a facut spectacol pe scena de la Untold, avand un setlist compus din piese din anul 2014, cunoscute publicului roman. DJ-ul a avut insa o atitudine care pe mulți spectatori i-a deranjat. Nu a scos aproape niciun cuvant pe scena, deși publicul și-ar fi dorit ca artistul sa…