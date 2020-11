Stiri pe aceeasi tema

- Dana Sota, expert in beauty, cu peste 20 de ani de experienta in industria frumusetii din Romania, a elaborat un decalog cu reguli de viata pentru femeile aflate la menopauza, in urma experientelor personale si a sfaturilor medicilor si a nutritionistilor.

- Peste 500.000 de someri si mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolventa sau faliment in perioada urmatoare, arata unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, in conditiile in care impactul economic al COVID-19 pentru companii si angajati va fi foarte puternic, potrivit REI Finance…

- Dramele se țin lanț intr-o familie din Craiova, dupa ce stalpul casei, o femeie de 49 de ani, s-a stins din viața din cauza sistemului medical din Romania. Femeia, mama a trei copii, a fost trimisa acasa de medici, in ciuda faptului ca se simțea foarte rau. La puțin timp dupa ce femeia a murit, […]…

- MOL Romania a depus o cerere de deschidere a procedurii de insolventa impotriva firmei Merlin Collect din Slobozia Bradului. Firma Merlin Collect a fost inființata și administrata de noul primar liberal al comunei, Merlin Ivancea. Cererea depusa de MOL Romania este inregistrata la Tribunalul Vrancea.…

- Povestea tronsonului de autostrada Iernut – Chețani, care va fi inaugurat astazi, ora 13, a urmat, pana la un punct, un traseu tras la indigou in proiectele romanești de infrastructura: lucrari incepute, constructori intrați in insolvența și/sau faliment, subcontractori neplatiți, datorii uriașe acumulate…

- Emeric Domokos, Andreea Neagu, Artur Țintari și Oana Sarbu sunt partenerii unei noi societați puternice de avocatura din Romania: Domokos Partners.Domokos Partners intra pe piața avocaturii de business ca o firma full-service, care acopera toate ariile de drept și care iși propune sa ofere servicii…

- Femeia de 51 de ani suferea de mai multe boli. Aceasta avea probleme cardiace, diabet dar si o boala autoimuna. Femeii i s-a facut rau si un echipaj medical a ajuns la fata locului, aceasta insa a decedat. Inainte de a muri a tusit, asa ca cei de pe salvare, care au constatat decesul au spus…