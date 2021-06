Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul acestei saptamani, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiești se va desfasura Maratonul rapel anti-Covid-19 N. Dumitrescu In cadrul campaniei de vaccinare anti Covid-19, in Romania a fost introdusa o noua categorie de persoane in vederea administrarii serului. Astfel, potrivit informațiilor…

- Elena Gheorghe, la fel ca alți artiști, a stat departe obuna perioada de scena, din cauza pandemiei, insa nu și de studio. Artistalanseaza astazi “Lunina”, o piesa machidoneasca, compusa de Daniel Peanci.Videoclipul melodiei a fost filmat in mijlocul naturii, la Valenii de Munte,intr-un loc de poveste. „Clipul…

- In cursul zilei de sambata, 17 aprilie, polițiștii prahoveni au desfașurat o ampla acțiune in principalele zone de agrement din județul Prahova (Ploiești, Bucov, Campina, Valea Doftanei, Valenii de Munte și Maneciu - Cheia) pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile pentru prevenirea…

- Citeva din ultimele titluri din opera scriitorului Lucian Avramescu au fost puse in vanzare de ieri in Ploiesti -Gara de Sud; Republicii – Mega Image; zona Nord- statia tramvai; zona Cina; Halele Centrale; zona Dealul Mare; vechiul Tribunal; piata Mihai Bravu; Republicii- 8 Martie; Galeriile Comerciale;…

- Potențialul Romaniei in ceea ce privește turismul este cu adevarat imens. Te poți bucura de natura locala, poți intra in contact cu trecutul bogat și poți vedea un numar imens de atracții interesante. Localnicii sunt foarte prietenoși aici. Cu siguranța te vei bucura de nivelul ridicat de servicii.…

- Singurul centru de vaccinare din Valenii de Munte, care functiona in spitalul orasenesc, a fost desfiintat. 1717 persoane urmeaza a fi redirectionate catre alte centre de profil din Prahova, a anuntat, miercuri 24 martie, Prefectura Prahova.

- Opera “Cap de copil (Micuta unguroaica)”, semnata de Nicolae Tonitza, va fi scoasa la licitatie, cu pretul de pornire de 50.000 de euro, pe 23 martie, la Licitatia de primavara de la Artmark. “Opera a fost realizata de artist in timpul sederii la Valenii de Munte (1921 – 1924), perioada in care tema…