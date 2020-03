Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu i-a determinat pe reprezentanții Consiliului Județean Timiș sa se razgandeasca in ceea ce privește preluarea administrarii pistei de biciclete de pe malul Begai, care leaga Timișoara de granița cu Serbia. Va reamintim ca aceasta pista a fost realizata in cadrul unui proiect european, in…

- Pista nimanui! Așa a fost numit traseul special pentru bicicliști ce leaga Timișoara de frontiera cu Serbia pe malul Begai, pentru ca din 1 martie nu mai are cine sa aiba grija de el. Ei bine, vin alegerile locale, așa ca autoritațile incep „sa se bata” pe... promisiuni. Robu vrea pista la primarie,…

- Aflata in prag de a deveni a nimanui, pista de biciclete de pe malul Begai are brusc doi petitori. Primarul Timisoarei a anuntat ca a solicitat oficial sa preia administrarea acesteia de la „prietenul” Titu Bojin, miscare care ar fi declansat brusc si interesul institutiei care a refuzat-o permanent,…

- „Leii din Banat” au avut parte de doua meciuri amicale inedite saptamana aceasta. SCM Timisoara s-a impus in ambele teste cu selectionata americana Overseas Scouting Combines, formata din jucatori in cautare de contracte. Ieri seara a fost 88-75 pentru elevii lui Dragan Petricevic, implicat si el in…

- 400 de medici oncologi, radioterapeuți, hematologi, și alte specialitați conexe se intalnesc, in acest sfarșit de saptamana, la Timișoara, la conferința cu tema „Imunoterapia cancerului”, organizata de Asociația OncoHelp. Conferința „Imunoterapia cancerului” este organizat sub „umbrela” OncoHelp Winter…

- Polițiștii și jandarmii timișoreni iși unesc forțele atunci cand vine vorba de contravențiile și infracțiunile din mijloacele de transport in comun, din Timișoara, dar și din stațiile STPT. Deja, in luna ianuarie, au fost acordate 145 de amenzi celor care au baut, au facut scandal sa au cerșit in tramvaie…

- Poate unii șoferi nu știu, dar polițiștii locali le transmit, „suav”, ca pista de biciclete nu este loc de parcare. Și cum cu vorba buna „merge” și o amenda, polițiștii locali le-au lasat șoferilor care confunda bunul simț cu nepasarea și pista de biciclete cu propriul garaj, cate un „bilețel”, care…

- Oaze de liniște și de relaxare pentru unii, parcurile din Timișoara sunt folosite și pentru altceva. Unii consuma alcool, alții nu fac rabat din a arunca resturi pe jos, iar alții iși parcheaza mașinile. Polițiștii locali au aplicat aproape 200 de amenzi de la inceputul anului. Parcurile din Timișoara…