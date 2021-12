Stiri pe aceeasi tema

Un accident s-a produs in aceasta dimineața, pe timp de noapte, intre localitațile Gilau și Florești, dupa ce un autoturism condus de o femeie de 51 de ani a intrat intr-o caruța trasa de cal,...

Un accident grav s-a produs in județul Cluj, pe raza localitații Capușu Mic, dupa ce un autoturism s-a izbit de un TIR. Circulația este blocata pe cel mai aglomerat drum din județ, respectiv DN1...

In ultimele 24 de ore, 102 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total numar de teste 929 din care 304 diagnostic grupe de risc, 4 teste efectuate la cerere și 621 teste...

Noaptea trecuta a avut loc un accident rutier in localitatea Huedin, in urma caruia 2 persoane au ajuns la spital. In urma coliziunii laterale intre un autoturism si un tir, produsa pe un sector de...

Sambata, 13 noiembrie, in jurul orei 8.00, pe autostrada A10 Turda-Aiud este semnalata ceața. De asemenea viziblitatea este redusa pe alocuri, sub 100 – 150 de metri. Polițiștii recomanda ca pe timp...

In urma Hotararii Guvernului de ieri, prin care au fost repartizate sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitați...

Șase persoane au decedat, in județul Cluj, in ultimele 24 de ore, in urma complicațiilor aparute in cazurile COVID-19. Incidența cazurilor de COVID a depașit 6 cazuri la mia de locuitori, la nivelul...

Conform ultimelor declarații alte prefectului de Cluj, Tasnadi Szilard, in județul Cluj mai sunt libere doar 5 locuri din 44 existente la ATI. Numarul de paturi a fost scazut treptat la 44 din 87...