Stiri pe aceeasi tema

- Roxen a pregatit pentru susținatorii ei o super colaborare alaturi de NANE. “Strada ta” este o surpriza pentru grupurile de fani ale ambilor artiști și cu siguranța va sta pe buzele tuturor pentru o multa vreme. Piesa vorbește despre o iubire neimpartașita a doi oameni ce ar fi avut lucruri sa-și spuna,…

- Ingredientele unei dimineți perfecte? Pentru unii energie debordanta, un mic dejun copios, buna dispoziție, un duș racoros și un zambet pe buze. Pentru alții cateva ore de somn in plus. Virgin Radio Romania Breakfast iți coloreaza diminețile cu acel bonus de energie și buna dispoziție molipsitoare.…

- La o luna distanța de la lansarea colaborarii alaturi de Jah Khalib, Irina Rimes lanseaza varianta in limba romana a piesei ”Navsegda”, cu Grasu XXL. ”Pentru totdeauna” este o piesa cu un mesaj puternic in care iubirea devine doar o amintire a unui trecut frumos, unde versurile te vor purta prin toate…

- Dupa ultima sa colaborare de succes alaturi de Carla’s Dreams pentru piesa ”N-aud”, EMAA revine cu un nou single – ”Sufletu’ Imun”, o piesa personala, unde versurile te vor purta departe de agitația zilelor, de gandurile apasatoare, lasand in urma lor doar starile de bine. ”Sufletu Imun” reprezinta,…

- In momentul in care simți ca sufletul tau arde, dragostea a reușit sa preia controlul asupra intregii tale ființe. Ard Tot, prima piesa lansata de catre Amedeo, impreuna cu Oana Marinescu, surprinde momentul de renaștere – cel in care realitatea devine arsa in intregime, iar sufletul se purifica. Amedeo…

- A venit și vestea buna pe ziua de azi! Avem piesa noua de la Cred Ca Sunt Extraterestru, plus un clip foarte interesant! „Nu Pot Sa Ma Schimb” este prima piesa pe care o lanseaza baieții dupa mai bine de un an. CCSE este o trupa romaneasca inființata de AFO in 2015, care reușește sa... View Article

- Nu mai e de mirare pentru nimeni! Piesa ”Blinding Lights” a lui The Weeknd este piesa care a rezistat cel mai mult in topul Billboard Hot 100. Dupa 88 de saptamani ocupa in continuare un binemeritat loc 15, deci cel mai probabil va mai ramane in top mult și bine. Pana acum recordul era deținut... View…

- The Motans continua tradiția și lanseaza o noua piesa de ziua sa. Cu un mesaj pe cat de sensibil, pe atat de puternic, artistul ofera fanilor in dar piesa „Copiii care au visat greșit”. „In fiecare an de ziua mea imi place sa las in urma o amintire vie. O bucațica din mine, care sa ne aduca aminte placut…