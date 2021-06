Bittnet a cumpărat acţiuni Arctic Stream în valoare de 1,86 milioane lei ”Bittnet Systems informeaza investitorii despre participarea, in data de 10 iunie 2021, la plasamentul privat pentru actiunile companiei Arctic Stream (simbol bursier: AST). In urma alocarii prorata la pretul de 25 lei/actiune, emitentul a fost informat in data de 11 iunie 2021 de catre intermediarul operatiunii, SSIF Tradeville, ca i-au fost alocate un numar de 74.632 actiuni AST, ceea ce reprezinta 1,78% din capitalul social si 1,78% din drepturile de vot ale societatii. Valoarea investitiei in actiunile Arctic Stream se ridica la 1.865.800 lei. Conducerea a investit in cadrul plasamentului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

