Bitdefender: Producatorii ignora securitatea dispozitivelor smart vandute pe piata Cele mai multe dispozitive inteligente sunt vulnerabile la diverse atacuri informatice, cea mai frecventa cauza fiind chiar sistemul de operare care contine erori inca din faza de productie, arata datele colectate in ultima luna de solutia de securitate Bitdefender BOX.



95% dintre vulnerabilitatile detectate in dispozitive smart sunt legate de firmware42% dintre toate erorile de securitate asociate firmware-ului implica restrictionarea accesului la servicii, ceea ce inseamna ca dispozitivul devine nefunctional permanent sau temporarPeste 9.000 dintre vulnerabilitatile identificate fusesera… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

