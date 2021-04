Bitdefender: Numărul atacurilor ransomware a crescut de aproape șase ori în pandemie Cercetatorii Bitdefender au constatat ca numarul atacurilor cu amenințari informatice de tip ransowmare, care blocheaza accesul la datele oamenilor și apoi solicita recompensa, a urcat de aproape șase ori de la începutul pandemiei. Victimelor infectate cu ransomware li se solicita sume cuprinse între sute de dolari în cazul persoanelor fizice și de sute de mii sau chiar milioane de dolari în cazul companiilor.



Ransomware ramâne una dintre cele mai prolifice amenințari informatice ale momentului, iar atacatorii au exploatat timpul tot mai mare dedicat folosirii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

