Bitdefender: Numărul atacurilor informatice care exploatează subiectul noului coronavirus crește de cinci ori, de la o lună la alta Bitdefender: Numarul atacurilor informatice care exploateaza subiectul noului coronavirus crește de cinci ori, de la o luna la alta Numarul atacurilor informatice care exploateaza subiectul noului coronavirus a crescut de cinci ori, de la o luna la alta, in timp ce detectiile Google pentru spam au urcat cu 350%, pana la 240 de milioane de mesaje pe zi, releva datele publicate, vineri, de Bitdefender. În acest context, producătorul global de soluţii de securitate cibernetică anunţă lansarea unei suite de soluţii de securitate informatică pentru acasă,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

