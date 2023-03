Bitdefender: Hackerii profită de popularitatea ChatGPT într-o nouă campanie de înşelătorii ”Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au descoperit o amenintare cibernetica care copiaza cunoscuta platforma ChatGPT cu scopul de a pacali potentiali investitori. Inselatoria incepe printr-un e-mail de phishing care contine un link periculos. Odata accesat acel link, victima este directionata catre o versiune fictiva a platformei ChatGPT unde sunt prezentate oportunitati financiare atragatoare de pana la 10.000 de dolari pe luna”, anunta compania. Versiunea falsa a platformei nu permite o interactiune libera cu chatbot-ul, asa ca pe parcursul discutiei pot fi selectate doar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

