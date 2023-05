Bitdefender extinde parteneriatul de securitate cibernetică cu Ferrari Bitdefender a anunțat ca iși extinde parteneriatul cu Ferrari., pentru a furniza soluția Bitdefender Advanced Threat Intelligence catre operațiunile de securitate de la nivel global ale companiei. Pe 20 martie Ferrari confirma ca a fost ținta unui atac cibernetic. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

