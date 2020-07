Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre specialiștii în securitate informatica susțin ca organizațiile sau companiile în care lucreaza nu au avut sau nu știu sa fi avut un plan de raspuns la împrejurari neprevazute, precum pandemia COVID-19, arata un studiu global al Bitdefender. Responsabilii de securitate…

- Pandemia de COVID-19 a produs efecte fara precedent in mediul de afaceri din Moldova. Aproape toate sectoarele economiei tradiționale au suferit in mod semnificativ, in mare parte din cauza masurilor de restricție impuse la nivel global, care au dus la o scadere masiva a veniturilor in afaceri. In situația…

- Sfarșit de drum pentru aparatele de fotografiat Olympus. Compania vinde divizia foto, pentru a se concentra pe dispozitive medicale Unul dintre cei mai renumiti si apreciati producatori de aparate foto, in special pentru DSLR-uri, Olympus, anunta vanzarea diviziei foto si iesirea de pe aceasta piata,…

- Consiliul Director al Federației Romane de Volei a decis suspendarea definitiva a ediției de campionat 2019-2020 a Diviziei A2 de volei. Acest lucru era de așteptat, in condițiile in care, la inceputul lunii in curs, conducerea FRV a trimis fiecarui club calificat in fazele finale un e-mail prin ...

- Specialiștii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat o campanie de e-mail-uri inșelatoare trimise in numele unor organizații precum Poșta Romana, Banca Transilvania, DHL, Balcan Express Curier sau GLS și care instaleaza amenințari de spionaj pe calculatorul infectat. Țintele predilecte…

- In momentul in care victima acceseaza link-ul sau fisierul infectat din e-mail, amenintarea denumita Agent Tesla se instaleaza pe sistem și e capabila sa transmita atacatorilor informațiile stocate și activitatea de pe dispozitiv. Citeste si: Atac cibernetic opreste productia de automobile…

- Calatoriile ies din discuție atata timp cat inca ne confruntam cu pandemia de COVID-19, dar cu toții visam la momentul in care ne vom putea aventura din nou catre meleaguri departe de casa. Lumea turismului și calatoriilor va fi destul de diferita dupa pandemia de COVID-19, dupa cum arata The Telegraph…

- Producatorul de solutii de securitate informatica Bitdefender l-a numit pe spaniolul Emilio Roman in pozitia de vicepresedinte de vanzari pentru Europa, Orientul Mijlociu si Africa, unde va coordona indeplinirea obiectivelor regionale de dezvoltare a companiei. Roman va fi responsabil de strategia de…