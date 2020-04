Bitdefender: Acces live pentru raufacatori in intimitatea casei printr-o camera de supraveghere populara Specialistii in securitate informatica de la Bitdefender au identificat recent o serie de vulnerabilitati in camera de supraveghere Netatmo Smart Indoor Security Camera, un model popular de pe piata si vandut la un pret convenabil, folosit pentru monitorizarea locuintei.



Carentele gasite ar fi permis compromiterea totala a dispozitivului, deci invadarea neingradita a vietii private a victimei.



Serverul web care ruleaza pe camera de supraveghere ar fi putut fi compromis pentru a obtine drepturi de acces de la distanta. Pentru ca atacul sa se deruleze cu succes, un raufacator… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

