Bitdefender 2019: detectare de comportamente si blocare atacuri brute force

- Producatorul global de soluții de securitate cibernetica Bitdefender a lansat suita de soluții de securitate informatica pentru familii Bitdefender 2019, care ridica standardele industriei la un nou etalon. Prin tehnologii bazate pe detectarea de comportamente, noua suita este capabila sa opreasca criminalii…

- Intr-o lume in care atacurile cibernetice sunt la ordinea zilei, protejarea calculatorului tau este mai necesara ca niciodata, insa alegerea unui antivirus potrivit, care sa te tina departe de probleme, poate fi complicata.

- Producatorul global de soluții de securitate informatica Bitdefender anunța numirea americanului Michael Gable ca vicepreședinte al grupului pentru centre de date, o noua structura care furnizeaza tehnologii de securitate informatica pentru infrastructurile virtuale, hiperconvergente și hibride ale…

- Organizata de catre compania iBusiness România în parteneriat cu Agora Group și ANSSI și cu suportul DB Technology, conferința dedicata Big Data și IoT a prilejuit, pe lânga prezentarile propriu-zise ale unor companii care au soluții de top în aceste domenii, și o dezbatere…

- Circa 28% dintre locuintele din Romania de la oras au cel putin patru dispozitive inteligente conectate la internet, arata un studiu Bitdefender. Dispozitivele inteligente detinute de familiile intervievate sunt atat cele traditionale de tipul laptop, tableta, telefon, PC, cat si de generatie…

- Țarile occidentale discuta posibilitatea de a eluda veto-ul rusesc in Consiliul de Securitate al ONU in problema utilizarii armelor chimice in Siria. In acest sens a fost redactat un proiect de rezoluție ce va fi propus spre aprobarea Adunarii Generale a ONU, scrie The Guradian, cu referire la surse…