- Nu exista nicio indoiala ca monedele digitale precum Bitcoin, Ethereum și Dogecoin, alimentate de mania speculațiilor și de figuri cu vizibilitate publica, sunt o sursa de investiții de la zeci de milioane de utilizatori de internet din intreaga lume. CEO-ul Tesla, Elon Musk, proprietarul Dallas Mavericks,…

- Publicația Bloomberg face o comparație a celor mai in voga criptomonede din lume, Bitcoin și Ethereum, și raspunde la noua intrebari esențiale legate de acestea. 1. Ce este Bitcoin? Bitcoin a fost prima moneda digitala care a creat cu succes o modalitate de a transfera valoare intre doi oameni oriunde…

- Zilele in care Bitcoin a fost singura opțiune reala pentru investitorii care doresc sa intre pe piața criptomonedelor au trecut de mult. Ethereum, a doua cea mai mare moneda virtuala, a crescut la un nivel record. Ambele iși disputa o piața volatila și dominata de mania speculativa. Ethereum este…

- Este relativ ușor sa aflați care este criptomoneda de top la un moment dat, dar piața se mișca atat de repede incat este mult mai greu sa țineți pasul cu top 10 complet. Sigur, știm cu toții despre Bitcoin și cat de bogați am fi astazi daca am fi investit in ea, sa zicem, acum 10 ani. Dar ce se intampla…

- Ether, moneda virtuala asociata cu blockchain-ul Ethereum, a atins un nivel record de 3.474 de dolari, continuand un raliu de aproape 360% anul acesta, anunța Mediafax. Interesul in criptomonede a explodat in ultimul an pe masura ce Bitcoin-ul a continuat sa creasca intr-un ritm fara precedent,…

- Universitatea „Lucian Blaga” (ULB) din Sibiu va fi prima universitate din Romania care va permite plata taxelor pentru admiterea din acest an intr-o moneda virtuala. Criptomoneda in care se vor putea efectua plațile va fi EGLD, dezvoltata de startup-ul sibian Elrond. Decizia ca ULB Sibiu sa admita plata…

- Numeroase studii de specialitate au aratat ca nutrienții din painea realizata prin metode moderne, precum „part-baked and frozen”, sunt la același nivel cu nutrienții din painea preparata tradițional. Cu toate acestea, unii consumatori sunt in continuare reticenți la acest tip de produse, fiind influențați…