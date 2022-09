Bitcoin, vedeta de carton Daca ați indraznit vreodata sa adresați critici la adresa lumii cripto, sunt șanse mari sa fi primit cateva reproșuri. Probabil ca vi s-a spus ca n-aveți stofa de investitor, n-aveți indrazneala și veți muri saraci. Criptomonedele, in frunte cu bitcoin, ar fi calea sigura spre imbogațire rapida – și numai fraierii nu pricep acest luru. […] The post Bitcoin, vedeta de carton first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

