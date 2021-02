Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce investitorii institutionali cauta investitii alternative si comerciantii cu amanuntul merg pe val, monedele virtuale caștiga teren in piața valutara. Bitcoin a crescut marți, pe platforma WorldCoinIndex, la un nou maxim istoric, de 48.174 dolari, echivalentul a aproape 190.000 lei, dupa…

- Bitcoin a urcat marți la un nou maxim istoric, in condițiile in care investiția Tesla in criptomoneda a facut ca investitorii sa considere ca aceasta va deveni o clasa de active obișnuita atat pentru companii, cat și pentru administratorii financiari, relateaza Reuters, citat

- Bitcoin a urcat marți la un nou maxim istoric, in condițiile in care investiția Tesla Inc in criptomoneda a facut ca investitorii sa considere ca aceasta va deveni o clasa de active obișnuita atat pentru companii, cat și pentru administratorii financiari, relateaza Reuters.

- Bitcoin-ul a stabilit un nou maxim istoric de 44.000 de dolari dupa ce Tesla a declarat ca a investit 1,5 miliarde de dolari in cea mai valoroasa moneda digitala din lume. Cea mai mare companie de vehicule electrice din lume va accepta in curand moneda digitala ca metoda de plata pentru produsele…

- Bitcoin a atins un nou maxim istoric. Criptomoneda a ajuns miercuri sa valoreze 35.000 de dolari. Potrivit CNBC , valoarea bitcoin a crescut la peste 35.000 de dolari. Noul record a fost inregistrat la doar cateva zile dupa o scadere de peste 10%, la 29.316 dolari. Conform datelor Coin Metrics, valoarea…

- Bitcoin este fara indoiala criptomoneda la care toata planeta este atenta in aceasta perioada. Daca in weekend Bitcoin trecuse de pragul de 30.000 de dolari pentru prima data, acum pare ca moneda are un nou varf. In aceasta dimineața tranzacționarea Bitcoin s-a facut cu peste 35.000 de mii de dolari,…

- Bitcoin a crescut miercuri la un nou maxim istoric, peste 35.000 de dolari, in condițiile unor tranzacții masive, relateaza CNBC potrivit Mediafax. Prețul bitcoin a crescut la peste 35.000 de dolari, potrivit datelor Coin Metrics. Creșterea prețurilor a venit la doar cateva zile dupa o scadere…

- Criptomoneda bitcoin a depasit pentru prima data plafonul de 20.000 de dolari, cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata. Bitcoin a ajuns cu 4,5%, ajungand la 20.440 dolari. Anul acesta, bitcoin s-a apreciat cu peste 170%, datorita cererii din partea marilor investitori, atrasi de potentialul unor…