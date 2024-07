Bitcoin, un joker în mâneca lui Trump „Pentru prea mult timp, guvernul nostru a incalcat regula cardinala pe care fiecare bitcoiner o știe pe de rost: sa nu-ți vinzi niciodata bitcoin-ul”, a declarat Donald Trump in timpul discursului sau principal la Conferința Bitcoin din Nashville. Remarcile au venit in contextul in care cursa pentru capturarea voturilor și a banilor de campanie ai […] The post Bitcoin, un joker in maneca lui Trump first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

