Bitcoin sparge toate recordurile: criptomoneda a ajuns la 60.000 de dolari!

- Bitcoin a atins duminica un nou nivel record, apropiat de 50.000 de dolari, continuand avansul sustinut de adoptatea pe scara tot mai larga, pe Wall Street si de catre companii mari, a celui mai valoroase criptomonede din lume, transmite Reuters., relateaza News.ro. Criptomoneda a urcat duminica…

- Miliardarul Elon Musk a adaugat in urma cu zece zile eticheta #bitcoin profilului sau de pe Twitter, ceea ce a dus la cresterea cotatiei criptomonedei. In plus și compania lui Musk, Tesla, a facut un anunț care a mai ridicat și el nivelul bitcoin. Nu este prima oara cand Elon Musk determina o creștere…

- De la inceputul acestui an, ethereum s-a apreciat cu 120%, peste avansul de 30% al bitcoin, si a atins miercuri un nou maxim de 1.576,7 dolari pe unitate. ”Listarea contractelor futures pentru ethereum pe o bursa reglementata ar trebui sa imbunatateasca structura pietei cripto, permitand investitorilor…

- Bitcoin a atins un nou maxim istoric. Criptomoneda a ajuns miercuri sa valoreze 35.000 de dolari. Potrivit CNBC , valoarea bitcoin a crescut la peste 35.000 de dolari. Noul record a fost inregistrat la doar cateva zile dupa o scadere de peste 10%, la 29.316 dolari. Conform datelor Coin Metrics, valoarea…

- Dolarul a consemnat, joi, cea mai mare scadere dupa 2017, punand capat unui an haotic, in care moneda a fost folosita ca plasament sigur in martie, cand panica provocata de raspandirea Covid-19 a atins nivelul maxim in Statele Unite, inainte de a scadea in urma masurilor de stimulare fara precedent…

- Criptomoneda XRP a scazut miercuri cu 24% din cauza acuzatiei aduse companiei Ripple de Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC), de efectuare a unor tranzactii cu instrumente financiare neinregistrate de 1,3 miliarde de dolari, transmite Reuters. XRP, a treia cea mai importanta…

- Valoarea bitcoin, cea mai cunoscuta criptomoneda din lume, a atins miercuri un nou maxim istoric de peste 20.000 de dolari, dupa ce crescut cu peste 6% fața de dolar, pe fondul interesului crescand al marilor companii de investiții, potrivit The Guardian.Criptomoneda a ajuns astfel sa valoreze 20.632…

- Bitcoin a atins miercuri pragul de 20.000 de dolari pentru prima data, dupa ce a crescut cu 4,5% la 20.440 dolari.Criptomoneda a caștigat peste 170% in acest an, susținut de cererea investitorilor atrași de potențialul sau de caștiguri rapide, pretinsa rezistența la inflație și