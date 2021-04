BITCOIN și ELROND pentru o petrecere pe un vas de lux! Cum se pot cumpăra biletele Biletele pentru evenimentul UNTOLD Odyssey, petrecere exclusivista organizata de UNTOLD și croaziere.co, pot fi achiziționate anul acesta și cu criptomonede, folosind Bitcoin (BTC) sau Elrond (EGLD). Tranzacțiile vor fi efectuate prin intermediul NETOPIA Payments, cel mai utilizat procesator de plați electronice din Romania. Se schimba DIN NOU regulile in MAGAZINE. Ce trebuie sa știe romanii Noua posibilitate de plata, oferita prin colaborarea dintre UNTOLD și NETOPIA Payments, reprezinta o alternativa facila pentru posesorii de criptomonede care iși doresc sa participe la croaziera ce ofera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a testat, joi, Dacia Spring, noul model 100% electric al producatorului national, aprciind ca a fost ”o experienta interesanta si am ramas placut impresionat”. Ministrul spera ca, alaturi de tichetul acordat prin Programul Rabla Clasic, aparitia noului model ”sa porneasca…

- Miercuri seara, coordonatorul campaniei de vaccinare din Romania, Valeriu Gheorghița, a fost invitat in platoul TVR 1, acolo unde a vorbit despre revenirea la normalitate și despre renunțarea la purtarea maștii de protecție. Se schimba DIN NOU regulile in MAGAZINE. Ce trebuie sa știe romanii Valeriu…

- "Lucian Blaga" University of Sibiu (ULBS) will be the first university in Romania to allow the payment of admission fees this year in a virtual currency. The cryptocurrency in which the payments will be made will be EGLD, developed by the Sibiu-based startup Elrond, informs a press release…

- Prima universitate din Romania care accepta plata unor taxe in criptomonede Sediul Universitații Lucian Blaga din Sibiu. Foto: Arhiva/ Agerpres Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu va fi prima universitate din România care va permite plata taxelor pentru admitere într-o…

- Românii iau parte la trendul internațional în materie de investiții și sunt tot mai atrași de criptomonede, în special de Bitcoin. În ultimii ani, subiectul a devenit extrem de popular, iar în ultima perioada Bitcoin a ajuns un subiect de prim-plan nu doar în…

- Grupul Agroland (indice bursier AG), cel mai mare lant de magazine din Romania specializate pe segmentele de gradinarit, ingrijirea animalelor de companie si hobby farming, a inregistrat in 2020 o cifra de afaceri de 38,4 milioane de euro, in crestere cu 33% fata de 2019, cand a avut 28,92 milioane…

- NETOPIA Payments, cel mai utilizat procesator de plați electronice din Romania, anunța extinderea parteneriatului cu Elrond, oferind posibilitatea romanilor sa faca plați folosind eGold, criptomoneda blockchain-ului Elrond, la cei 30.000 de comercianți parteneri, incepand de astazi.

- Anul 2020 a fost unul in care restricțiile impuse pentru a combate raspandirea noului coronavirus au facut ca ritmul de creștere al comerțului online sa fie mai mare decat cel inregistrat in perioada pre-pandemica. Antonio Eram, CEO&Fondator al NETOPIA Payments, a vorbit in cadrul unui interviu…