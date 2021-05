Bitcoin, in cadere! Prețurile criptomonedei au scazut vineri cu 8%, marcand o reducere cu 36% in luna mai, aceasta fiind cea mai slaba performanța lunara a criptomonedei din septembrie 2011, scrie CNN. Un torent constant de vești proaste a trimis bitcoin in vrie, de la maximul istoric de peste 64.000 de dolari atins in aprilie, […] The post Bitcoin se prabușește! Criptomoneda incheie cea mai slaba luna din ultimii zece ani first appeared on Ziarul National .