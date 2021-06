Bitcoin se depreciază sub 30.000 de dolari pentru prima oară în ultimele cinci luni Bitcoin este afectata de eforturi chineze in vederea reglementarii acestei piete descentralizate. China, o tara in care se afla numerosi mineri – care pun puterea calcului in serviciul bockchain, baza de date descentralizata pe care se bazeaza criptomoneda – ii ”vaneaza” pe acestia din urma. Un bitcoin valora marti, la ora Romaniei 15.30, 29.854 dolari, cu 8,31% mai putin. Aceasta criptomoneda foarte volatila a ramas in crestere cu 3% de la inceputul anului, insa s-a depreciat cu 54% fata de cea mai mare valoare istorica, pe care a atins-o la jumatatea lui aprilie, de 64.870 de dolari. In mai,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

